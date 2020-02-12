Под Киевом произошло смертельное ДТП: авто столкнулись "в лоб в лоб"

Новости Украины:Под Киевом произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

Под Киевом произошло смертельное ДТП в ПГТ Клавдиево.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua

“Смертельное лобовое ДТП на Варшавской трассе в пгт Клавдиево. Один погибший”, - говорится в сообщении.

На месте патрульная полиция. Одна полоса перекрыта, работает регулировщик. Подробности аварии устанавливаются.

Напомним, под Киевом, недалеко от населенного пункта Пролески, произошло смертельное ДТП с участием легкового авто и грузовика.

В городе Бровары Киевской области в ночь на 10 февраля 2020 года произошла серьезная авария с участием двух автомобилей Audi. Водитель одной из машин выехал на встречную полосу и спровоцировал лобовое столкновение.

В Киеве в Дарницком районе двое мужчин на Subaru устроили погоню со стрельбой, в результате чего задели автомобиль сотрудников полиции Mitsubishi Outlander и пытались врезаться в еще одну машину.