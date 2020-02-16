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В Харьковской области правоохранители вернули домой пропавшую девушку

В Харьковской области правоохранители вернули домой пропавшую девушку
11:58 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Новости Украины:В Харьковской области сотрудники Нацполиции разыскали и вернули домой девушку, которая ранее числилась пропавшей.

Как выяснилось, 16-летняя беглянка находилась дома у знакомого.

Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.

Об этом сообщили в отделе ГУНП области.

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14 февраля в Немышлянская отдела полиции поступило заявление от жительницы района. Женщина сообщила, что ее дочь ушла из дома и не вернулась.

На поиски девушки был ориентирован личный состав отдела полиции. 16 февраля сотрудники Немышлянская отдела полиции установили местонахождение разыскиваемого и вернули домой.

Полицейские провели профилактическую беседу с несовершеннолетней. В отношении матери девушки работниками полиции будет составлен административный протокол.

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Украина, Харьков, Пропажа, Исчезновения, Нацполиция, ГУНП.
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