В Харьковской области правоохранители вернули домой пропавшую девушку

Новости Украины:В Харьковской области сотрудники Нацполиции разыскали и вернули домой девушку, которая ранее числилась пропавшей.

Как выяснилось, 16-летняя беглянка находилась дома у знакомого.

Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.

Об этом сообщили в отделе ГУНП области.

14 февраля в Немышлянская отдела полиции поступило заявление от жительницы района. Женщина сообщила, что ее дочь ушла из дома и не вернулась.

На поиски девушки был ориентирован личный состав отдела полиции. 16 февраля сотрудники Немышлянская отдела полиции установили местонахождение разыскиваемого и вернули домой.

Полицейские провели профилактическую беседу с несовершеннолетней. В отношении матери девушки работниками полиции будет составлен административный протокол.