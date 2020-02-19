Пункт пропуска "Марьинка" на Донбассе снова работает

Новости Украины:Контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка" в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой области возобновил работу.

Возобновил работу пункт пропуска "Марьинка" в зоне ООС.

Об этом информирует прессслужба МВД в Facebook.

"Работа КПВВ "Марьинка" восстановлена, вчера завершились все электровосстановительные работы", - говорится в сообщении.

В настоящее время контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил функционируют в штатном режиме по зимнему графику.

Как сообщалось, в связи с обновлением системы электросетей 18 февраля работу КПВВ "Марьинка" приостанавливали.