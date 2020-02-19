Пункт пропуска "Марьинка" на Донбассе снова работает

Возобновил работу пункт пропуска "Марьинка" в зоне ООС.
Об этом информирует прессслужба МВД в Facebook.
"Работа КПВВ "Марьинка" восстановлена, вчера завершились все электровосстановительные работы", - говорится в сообщении.
В настоящее время контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил функционируют в штатном режиме по зимнему графику.
Как сообщалось, в связи с обновлением системы электросетей 18 февраля работу КПВВ "Марьинка" приостанавливали.