Участники протестов в Новых Санжарах заявили, что они не "титушки" (Видео)

Новости Украины:Молодые люди, которых в соцсетях называют "титушками из Кропивницкого" записали видеообращение и заявили, что они жители Новых Санжар.

Парни, которых после столкновений в Новых Санжарах в соцсетях называли "титушками" из Кропивницкого, записали видеообращение на фоне Новосанжарской райгосадминистрации, в котором заявили, что они являются местными жителями.

"Мы жители Новых Санжар. Сами тут родились. Я участник боевых действий. Я воевал за Украину. Я патриот Украины. В том месте пробыл 4 часа ради интереса, а теперь на меня выливают грязь», - рассказал Максим Гордиенко. Парни рассказали, что их переименовали уже в соцсетях, и назвали свои истинные имена. "Я с Новых Санжар и ногой не был в Кропивницком",- заявил второй парень.

Они говорят, что голодным людям принесли 30 пирожков со столовой и попали на видео. Обращение было записано на фоне Новосанжарской райгосадминистрации.

Напомним, во время беспорядков в Новых Санжарах внимание пользователей сети привлекли трое молодых людей в спортивной одежде, которых пользователи соцсетей назвали провокаторами, приезжими из других городов, чтобы дестабилизировать ситуацию. Эту же версию позже в своем видеообращении озвучил и Президент Владимир Зеленский.

Как сообщалось, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев. Протестующие перекрывали дорогу, бросали камни в автобусы с эвакуированными гражданами.

Во время противостояний 9 правоохранителей получили ранения. Полиция открыла два уголовных производства - по факту массовых беспорядков и насилия по отношению к правоохранителям. 21 февраля полиция отпустила 23 из 24 наиболее агрессивных лиц, задержанных во время протестов, одного человека оставили под стражей. 22 февраля, суд в Полтаве избрал подозреваемому в наезде на нацгвардейцев в Новых Санжарах Владимиру Сиренко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 2 месяца.