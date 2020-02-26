Штормовое предупреждение: в Украине снова резко изменится погода

Новости Украины:Погода в Украине ухудшится завтра, 27 февраля, ожидаются сильные порывы ветра.

В четверг, 27 февраля, на юге и востоке Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"27 февраля в южной и восточной частях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг 27 февраля в западных, северных и Винницкой областях возможен небольшой дождь, на западе с мокрым снегом. Температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9° тепла.

В Карпатах возможен снег, температура 2-7° мороза. На остальной территории ночью без осадков, днем дождь. Температура ночью 1-6° тепла, в Крыму до 10° тепла, днем 8-14°. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, в западных, южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве в четверг возможен небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 5-7° .

Напомним, 25 февраля западные и южные области охватила непогода. В результате неблагоприятных погодных условий погиб один человек. В городах Херсон, Кропивницкий, Ивано-Франковск и Запорожье зафиксировано травмирование жителей.

В Николаевской области в результате непогоды были повреждены 257 жилых домов и более 200 объектов социальной инфраструктуры. В частности, от непогоды пострадали более 40 учреждений образования и 11 учреждений здравоохранения.