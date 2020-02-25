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Сорванные крыши, поваленные деревья и один погибший: в Украине бушует ураган

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Сорванные крыши, поваленные деревья и один погибший: в Украине бушует ураган
09:40 Сегодня Телеграф Фото: Полиция, Думская

Новости Украины:В результате непогоды в Украине погиб один человек и четверо травмированы.

24 февраля из-за порывов ветра в Одессе 1 человек погиб от падения дерева, а в Херсоне, Кропивницком, Ивано-Франковске и Запорожье травмированы по одному человеку – всего четверо. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Частично повреждены кровли 56 жилых домов и 93 объектов социально-бытовой сферы в 9 областях (Одесской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Тернопольской и Черновицкой).

Подразделения ГСЧС выезжали 211 раз для оказания помощи населению, убрали 239 поваленных деревьев. Всего привлекали 774 человек личного состава и 208 единиц техники ГСЧС.

В городе Кривой Рог на улице Салтиковская, дерево упало на автомобиль.

По состоянию на 7 утра 25 февраля остаются обесточенными 504 населенных пунктах в 12 областях, а именно: Николаевская – 147, Одесская – 124, Днепропетровская – 69, Херсонская – 52, Запорожская – 41, Донецкая – 25, Полтавская – 11, Винницкая – 11 Сумская – 8, Кировоградская – 8, Черкасская – 5 и Луганская – 3. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Движение автомобильного транспорта на автодорогах государства обеспечено.

В Николаеве и области сильный ветер повалил 250 деревьев, повредил 75 домов и палаточный городок ВСУ.

В Украине в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий, предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По сообщению Укргидрометцентра, 25 февраля в Украине, кроме северных областей, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", – указывается в сообщении на сайте ГСЧС во вторник утром.

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Также сообщается о высокой (3 уровня) снеголавинной опасности в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

"25 февраля в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – отметили в ведомстве.

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Ураган, Погода, Жертвы, Ветер, ГСЧС.
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