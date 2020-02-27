В центре Киева завтра частично ограничат движение: как объехать

Новости Украины:Под путепроводом возле станции метро "Берестейская" из-за ремонтных робот частично ограничат движение.

На проспекте Победы под путепроводом возле станции метро "Берестейская частично ограничат движение с 8:00 до 17:00 28 февраля, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"На путепроводе на пересечении улиц Василенко, Дегтяревской над проспектом Победы проведут ремонт одной из опор, а также ливнестоков…Работы должны закончить к вечеру, чтобы меньше влиять на трафик. Во время работ движение будет частично ограничено", - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в среду вечером.

Как сообщалось, в Бортничах в Киеве вечером в среду, 26 февраля, произошла авария с участием автомобилей Ford и Audi, в результате которой пострадали три женщины.

Напомним, Государственный фонд регионального развития (ГФРР) профинансирует 402 проекта, из которых 206 входят в объекты программы "Большая стройка", которая стартует с 1 марта.