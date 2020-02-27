Скачать
Четверг, 27.02.2020
Эпидемия коронавируса в мире: как распространяется заболевание (Карта)
Эпидемия коронавируса в мире: как распространяется заболевание (Карта)
В МИД подтвердили случай заражения украинки коронавирусом в Италии
В МИД подтвердили случай заражения украинки коронавирусом в Италии
Бенфика - Шахтер: на кого ставят букмекеры
Бенфика - Шахтер: на кого ставят букмекеры
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 февраля

На грани экологической катастрофы: Одессе грозит затопление из-за возможного прорыва дамбы

На грани экологической катастрофы: Одессе грозит затопление из-за возможного прорыва дамбы
10:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: uc.od.ua

Новости Украины:Уровень воды в Хаджибейском лимане превышает допустимую норму на 2,5 метра.

В расположенном в пригороде Одессы Хаджибейском лимане, дамба которого повреждена во время урагана 24 февраля, уровень воды превышает норму на 2,5 метра.

Об этом стало известно во время выездного совещания специалистов, проведенном на указанном объекте.

Как пояснил на брифинге после совещания инженер-гидротехник Олег Чижик, сейчас уровень воды в лимане на 2,5 метра превышает допустимый, при котором указанное гидротехническое сооружение функционирует должным образом.

По словам специалиста, повторного мощного урагана частично разрушенная дамба может не выдержать.

В аэропорту "Одесса" задержана крупная партия "брендовых" товаров

В настоящее время воду, попавшую на Объездную дорогу (пролегает над дамбой) откачали, но само сооружение остается аварийным.

Как отметил Чижик, на протяжении ряда лет специалисты "латают дырки", однако дамба нуждается в ремонте.

"Если бы такой ветер продержался два-три дня (как ураган 24 февраля – ред), думаю, дамбы уже бы не было", - сказал Чижик, акцентировав, что ее прорыв станет экологической катастрофой. В частности, площадь затопления составит 23 кв. км, на данной территории проживают около 30 тыс. человек, находятся автомагистрали, промышленные предприятия, в том числе экологически опасные.

Специалист уточнил, что ранее уровень воды в Хаджибейском лимане удавалось поддерживать при помощи насосной станции (зимой вода откачивалась). Последние несколько лет откачивание не осуществляется.

В настоящее время балансодержатель дамбы не известен.

Изготавливали элитный алкоголь: В Одессе "накрыли" подпольный цех (Видео)

Как подчеркнул гидротехник, необходимо решить вопрос со сбросом воды и возведением нового гидротехнического сооружения.

Как сообщалось ранее, 24 февраля в пригороде Одессы из-за урагана повреждена дамба в районе Хаджибейского лимана. Выявлены две промоины длиной в один и десять метров.

В 2016 году начался капитальный ремонт дамбы на Хаджибейском лимане в Одесской области. В частности, ремонту подлежали 900 метров дамбы со стороны села Усатово. Общая стоимость проекта составила 42 млн грн. Ремонт был завершен, но в 2019 году власти снова заявили об аварийности этого сооружения.

Сообщалось, что в случае прорыва дамбы Хаджибейского лимана в зоне затопления может оказаться район от Пересыпского моста до Жеваховой горы. Также прорыв дамбы представляет потенциальную опасность разрушения железнодорожных путей, автодорог и коммуникаций, связывающих Суворовский район Одессы с центром города.

СНБО: Ни один из 89 эвакуированных не больной на коронавирус COVID-2019

Необходимость проведения работ на дамбе также обусловлена тем, что в случае ее прорыва жители района могут остаться без водоснабжения и канализации.

Земельная насыпь дамбы Хаджибейского лимана сооружалась в 40-х годах прошлого века.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесская область, Хаджибейский лиман.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Указ Порошенко": Гончарук "похвастался" введением "нового" закона о вознаграждении
02 Старичок обогнал всех: самые популярные модели смартфонов 2019
03 Коронавирусная эпидемия: У какой возрастной категории наибольший риск заразиться
04 Итоги дня 26 февраля: Президент учредил День сопротивления российской оккупации, ТКГ обсудили дополнительные меры на Донбассе из-за коронавируса
05 Милованов назначил нового заместителя по "аграрке": Кто же это
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Китае: за сутки умерли 29 человек
Коронавирус в Китае: за сутки умерли 29 человек
Глава Минобороны: Минские соглашения выгодны Украине
Глава Минобороны: Минские соглашения выгодны Украине
Прогноз погоды: синоптики прогнозируют мокрый снег, дожди и ночные морозы
В Украине прогнозируют мокрый снег, дожди и ночные морозы
Иракли Макацария обратился к герою шоу &quot;Холостяк-10&quot;
Иракли Макацария обратился к герою шоу "Холостяк-10"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь