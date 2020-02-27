На грани экологической катастрофы: Одессе грозит затопление из-за возможного прорыва дамбы

Новости Украины:Уровень воды в Хаджибейском лимане превышает допустимую норму на 2,5 метра.

В расположенном в пригороде Одессы Хаджибейском лимане, дамба которого повреждена во время урагана 24 февраля, уровень воды превышает норму на 2,5 метра.

Об этом стало известно во время выездного совещания специалистов, проведенном на указанном объекте.

Как пояснил на брифинге после совещания инженер-гидротехник Олег Чижик, сейчас уровень воды в лимане на 2,5 метра превышает допустимый, при котором указанное гидротехническое сооружение функционирует должным образом.

По словам специалиста, повторного мощного урагана частично разрушенная дамба может не выдержать.

В настоящее время воду, попавшую на Объездную дорогу (пролегает над дамбой) откачали, но само сооружение остается аварийным.

Как отметил Чижик, на протяжении ряда лет специалисты "латают дырки", однако дамба нуждается в ремонте.

"Если бы такой ветер продержался два-три дня (как ураган 24 февраля – ред), думаю, дамбы уже бы не было", - сказал Чижик, акцентировав, что ее прорыв станет экологической катастрофой. В частности, площадь затопления составит 23 кв. км, на данной территории проживают около 30 тыс. человек, находятся автомагистрали, промышленные предприятия, в том числе экологически опасные.

Специалист уточнил, что ранее уровень воды в Хаджибейском лимане удавалось поддерживать при помощи насосной станции (зимой вода откачивалась). Последние несколько лет откачивание не осуществляется.

В настоящее время балансодержатель дамбы не известен.

Как подчеркнул гидротехник, необходимо решить вопрос со сбросом воды и возведением нового гидротехнического сооружения.

Как сообщалось ранее, 24 февраля в пригороде Одессы из-за урагана повреждена дамба в районе Хаджибейского лимана. Выявлены две промоины длиной в один и десять метров.

В 2016 году начался капитальный ремонт дамбы на Хаджибейском лимане в Одесской области. В частности, ремонту подлежали 900 метров дамбы со стороны села Усатово. Общая стоимость проекта составила 42 млн грн. Ремонт был завершен, но в 2019 году власти снова заявили об аварийности этого сооружения.

Сообщалось, что в случае прорыва дамбы Хаджибейского лимана в зоне затопления может оказаться район от Пересыпского моста до Жеваховой горы. Также прорыв дамбы представляет потенциальную опасность разрушения железнодорожных путей, автодорог и коммуникаций, связывающих Суворовский район Одессы с центром города.

Необходимость проведения работ на дамбе также обусловлена тем, что в случае ее прорыва жители района могут остаться без водоснабжения и канализации.

Земельная насыпь дамбы Хаджибейского лимана сооружалась в 40-х годах прошлого века.