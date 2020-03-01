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В Одессе возник сильный пожар в жилом доме: есть пострадавшая (Фото)

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В Одессе возник сильный пожар в жилом доме: есть пострадавшая (Фото)
06:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В одесской коммуналке произошло возгорание на третьем этаже.

В Одессе на улице Греческой, 20 возник пожар на третьем этаже жилого дома.

Об этом сообщает "Думская".

"Было эвакуировано двенадцать человек, тридцать человек вышли сами. Площадь пожара составила 50 метров квадратных. Пострадала женщина 1993 года рождения, которую с признаками горения доставили в медицинское учреждение", - сообщи первый заместитель начальника ГУ ГСЧС в Одесской области Игорь Будаленко.

По его словам, тушение осложнила захламленность чердака.

По предварительной информации, пожар удалось локализовать на площади 50 кв. м. Движение по Греческой улице, между Пушкинской и Ришельевской, перекрыто.

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Одесса, Пожар, Спасатели, Огонь, ГСЧС.
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