Столкновения на рынке "Барабашово": Задержанных отправили под домашний арест

Новости Украины:Харьковский суд отправил часть задержанных, во время столкновений на рынке "Барабашово", под домашний арест.

Киевский райсуд Харькова избрал домашний арест для части подозреваемых в массовых беспорядках 27 февраля на ТЦ "Барабашово". Об этом корреспонденту Укринформа рассказали в суде.

"Заседание состоялось 29 февраля. Прокуратура подала ходатайство о заключении под стражу всех подозреваемых в массовых беспорядках на рынке "Барабашово" 27 февраля (ред. - 56 мужчин), но суд успел рассмотреть ходатайство в отношении части подозреваемых и не удовлетворил его", - отметили в суде.

Судья, добавили в суде, выбрал для подозреваемых домашний арест с 22:00 до 06:00: "Сторона обвинения не исключает обжалования этого решения".

Дата избрания меры пресечения для других учасников события, объяснили в суде, будет назначена дополнительно.

Как сообщал Укринформ, утром 27 февраля возле ТЦ "Барабашово" произошли столкновения с участием около 100 человек, в том числе, предпринимателей, коммунальщиков и групп охраны. Неизвестные применили пиротехнику, слезоточивый газ и спецсредства. Полицейские изъяли 7 травматических пистолетов и патроны к ним, резиновые дубинки, более 50 баллончиков со слезоточивым газом, пиротехнику и автомобиль. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено. Вещественные доказательства направлены на экспертизу.

В результате беспорядков четыре человека госпитализированы с ожогами глаз, лица, рук и ног. В настоящее время все получили медпомощь и выписаны домой.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) УК Украины с санкцией лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

По данным полиции, на месте происшествия задержан 56 участников столкновений на ТЦ "Барабашово", всем объявлено подозрение в участии в массовых беспорядках.

26 февраля на очередной сессии Харьковского горсовета городской голова Геннадий Кернес заявил о начале строительства дороги через ТЦ "Барабашово".

Дорога, по плану, пройдет через территорию ТЦ "Барабашово", в результате чего 2 тысячи торговых павильйонов будут демонтированы. Предприниматели начали бессрочную акцию сопротивления строительству.

Напомним, в Николаевской области задержали подростка, которого подозревают в изнасиловании 8-летнего мальчика.