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В Сумах полицейские задержали агрессивного мужчину с ножом

В Сумах полицейские задержали агрессивного мужчину с ножом
13:06 Сегодня Телеграф npu.gov.ua Фото: twitter.com

Новости Украины:В Сумах задержали мужчину, который угрожал полицейским с ножом.

Происшествие произошло в городе Конотоп, около 21:30. Группа реагирования полиции охраны получила сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из частных домов.

Прибыв по указанному адресу, у ворот дома полицейские застали мужчину, вооруженного ножом. Увидев правоохранителей, то стал вести себя неадекватно: ругаясь и угрожая суицидом, вызвал себе порез грудной клетки. Затем стал бросаться с ножом на полицейских. На все предупреждения реагировал агрессивно, поэтому, один работник наряду вынужден был сделать в воздух предупредительный выстрел. Но ситуация не изменилась. Мужчина приблизился к полицейскому еще на несколько шагов, поэтому другой милиционер вынужден был сделать несколько выстрелов по ногам злоумышленника. Выбив у того из рук нож и известив медиков о раненом, работники полиции охраны предоставили ему домедицинскую помощь. Сами правоохранители не пострадали. По нападающего - им оказался 48-летний конотопчанин. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина до сих пор в поле зрения полиции не попадал.

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На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции и криминалисты. Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.1 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. 

Осмотр места происшествия продолжается, устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.

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Сумы, Оружие, Нож, Нацполиция, ГУНП.
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