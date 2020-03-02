Шестая авария за полгода: в пригороде Киева автомобиль сбил пешехода, люди перекрыли дорогу

Новости Украины:Люди перекрыли дорогу под Киевом в Белогородке, организовав непрерывную цепь на пешеходном переходе.

В воскресенье, 1 марта, в селе Белогородка Киево-Святошинского района автомобиль сбил пешехода – его в тяжелом состоянии доставили в больницу в Боярке.

Об этом сообщил телеграмм-канал dtp.kiev.ua.

Такие случаи случались и ранее на этом же месте – это уже шестой раз за пол года.

Речь идет про пешеходный переход возле жилого комплекса "Первый парковый квартал", которого почти не видно в темное время суток. Автомобили мчатся по улице, не снижая скорости, рассказали в "Киеве Оперативном".

Местные жители возмущены ситуацией и вышли на митинг. Они ходят туда-сюда пешеходному переходу и требуют установить светофор и освещение на улице.

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