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В Мариуполе произошло ДТП, погибли два человека

В Мариуполе произошло ДТП, погибли два человека
11:21 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Мариуполе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, вследствие чего погибли два человека.

В городе Мариуполе Донецкой области в результате столкновения двух автомобилей погибли два человека, тело одного из них пришлось деблокировать из машины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

ДТП произошло 2 марта около 23:15 на улице Олимпийская в Мариуполе.

На место происшествия выехали спасатели. Они выяснили, что в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли двое мужчин. Один из них был заблокирован в салоне покореженной машины. Бойцы ГСЧС деблокировали тело погибшего и передали его представителям полиции.

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Напомним, в Киеве на проспекте Победы мужчина в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП с участием 6 автомобилей.

В Харьковской области на трассе "Чугуев - Меловое" в результате столкновения грузовика и легковушки погибли четыре человека.

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ДТП, Авария, Мариуполь, Происшествие, ГУ ГСЧС.
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