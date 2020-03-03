В Мариуполе произошло ДТП, погибли два человека

Новости Украины:В Мариуполе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, вследствие чего погибли два человека.

В городе Мариуполе Донецкой области в результате столкновения двух автомобилей погибли два человека, тело одного из них пришлось деблокировать из машины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

ДТП произошло 2 марта около 23:15 на улице Олимпийская в Мариуполе.

На место происшествия выехали спасатели. Они выяснили, что в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли двое мужчин. Один из них был заблокирован в салоне покореженной машины. Бойцы ГСЧС деблокировали тело погибшего и передали его представителям полиции.

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