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НАБУ сообщило о подозрении свидетелям по делу "Краян"

НАБУ сообщило о подозрении свидетелям по делу "Краян"
01:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Свидетелям по делу "Краяна" сообщили о подозрении.

Детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП сообщили двум лицам о подозрении за отказ от дачи показаний в качестве свидетелей по делу завода "Краян".

Об этом информирует пресс-служба НАБУ.

"В течение 2-3 марта 2020 года детективы Национального бюро при процессуальном руководстве САП сообщили двум лицам о подозрении за отказ от дачи показаний в качестве свидетелей по делу по факту завладения 92 млн грн местного бюджета города Одессы при приобретении зданий ОАО "ХК "Краян", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемых вызвали для допроса в качестве свидетелей, поскольку им, как считало следствие, были известны обстоятельства, требующие доказательства во время досудебного расследования.

В то же время, как уточняется, прибыв по вызову в НАБУ, эти лица отказались давать показания в уголовном производстве, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины.

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Подчеркивается, что так же эти лица поступили и при рассмотрении дела в Малиновском районном суде города Одессы.

"Такие действия следствие считает необоснованными и безосновательными, поскольку свидетели не являются членами семьи или близкими родственниками обвиняемых по делу, поэтому не имеют законных оснований отказываться от дачи показаний. К тому же, сведения, которые необходимо было получить в ходе допросов этих свидетелей, а не касались их лично, а также не могли стать основанием для подозрения, обвинения в совершении ими уголовных преступлений", - добавили в пресс-службе.

Действия свидетелей квалифицированы по признакам ч.1 ст.385 УКУ (Отказ свидетеля от дачи показаний или отказ эксперта или переводчика от исполнения возложенных на них обязанностей).

Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа от 50 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев.

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В НАБУ подчеркнули, что дело ОАО "ХК "Краян" является рекордсменом по количеству свидетелей, которые препятствуют осуществлению правосудия.

В частности, в общей сложности трем лицам уже сообщили о подозрении в безосновательном отказе от дачи показаний, сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось, 24 января детективы НАБУ при процeсуальном руководстве САП сообщили о подозрении по делу "Краян" депутату Олeг Бабeнко, бывшему нардeпу Алeксандру Дубовому, бывшему дeпутату Килийского райсовета Одeсской области Анатолию Коломийцу и бывшему помощнику мэра Одессы Труханова Алене Поповой.

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Действия новых фигурантов уголовного дела, касающегося компании "Краян", квалифицированы по признакам ч. 5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Высший антикоррупционный суд Украины 31 января избрал меру пресечения в виде залога в размере 15,8 миллиона гривень подозреваемому по делу одесского завода "Краян" - бывшему народному депутату Александру Дубовому, которому инкриминируют участие в афере с продажей админздания предприятия. Залог был внесен.

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Фигурант по делу "Краян" депутат Бабенко должен был до конца февраля внести более 5 миллионов гривень залога. Однако заявил, что не имеет достаточных средств для внесения назначенного залога.

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Коррупция, НАБУ, Краян.
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