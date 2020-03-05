Зеленский приехал в медцентр Нацгвадрии: что происходит в Новых Санжарах (Видео)

Новости Украины:Сегодня в Новых Санжарах заканчивается двухнедельный срок обсервации украинцев, которых ранее эвакуировали из Китая.

Президент Владимир Зеленский приехал в медцентр Нацгвадрии в Новых Санжарах, где сегодня заканчивается двухнедельный срок обсервации украинцев, которых ранее эвакуировали из Китая. Прямую трансляцию ведет Радио Свобода.

Ни у кого из эвакуированных и тех, кто был с ними в контакте во время карантина, не выявлено ни признаков коронавируса, ни даже подозрений на него.

В Новых Санжарах Полтавской области под медицинским центром собрались родственники эвакуированных из Китая людей, у которых сегодня заканчивается обсервация.

Те, кто встречает, держат цветы, шутят и радуются тому, что им разрешили обнимать и целовать своих родных. По словам присутствующих, "все идет по плану" Ситуация в городе спокойная, нет ни пикетов, ни собраний местных жителей.

Как сообщалось, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары".

Однако этому предшествовали протесты местных жителей. Они перекрывали дороги, бросали камни в автобусы с людьми. Во время противостояний 9 сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Полиция Полтавской области расследует 8 уголовных производств по фактам правонарушений.