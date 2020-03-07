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Угроза коронавируса: одесские волонтеры приостановят проведение благотворительных обедов

Угроза коронавируса: одесские волонтеры приостановят проведение благотворительных обедов
19:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Одесские волонтеры приостановят благотворительные обедов для малоимущих из-за ситуации с коронавирусом.

В Одессе общественники из-за угрозы коронавируса и ухудшением ситуации с заболеванием гриппом с понедельника, 9 марта, прекращает благотворительные обеды для малоимущих людей.

Об этом сообщила в социальных сетях волонтер, руководитель благотворительной организации "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова.

По ее словам, пока проект "Добрый обед" (бесплатное питание) закрывается на две недели.

"Ситуация с гриппом в городе ухудшилась, а ситуацию с новым вирусом "К" (коронавирусом - ред.) прогнозировать не можем… Учитывая, что все наши подопечные - это та самая группа риска (возраст 70 плюс), мы приняли такое решение. Через две недели оценим ситуацию и решим, что делать дальше", - написала Ножевникова.

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Вышеназванный проект был запущен в Одессе больше двух лет назад. Волонтерам удалось к нему привлечь ряд ресторанов, которые в рамках проекта "Добрый обед" поставляют бесплатно "горячее питание" в две социальные столовые.

Ножевникова добавила, что пекарни продолжают работать - волонтеры смогут выдавать хлеб и булочки пожилым людям, которые, минуя общественный транспорт, смогут добраться до "точки" выдачи пешком. Все одинокие подопечные этой организации в случае болезни будут обеспечены продуктами или готовым питанием.

"Мы сохраняем спокойствие и не паникуем, однако считаем своим долгом ограничить массовые сборища, несмотря на то, что власть пока делает вид, что все под контролем", - отметила волонтер.

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По ее словам, организация начала работу с больницами города по новым заявкам на дезинфицирующие средства, перчатки, спецкостюмы.

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Одесса, Благотворительность, Коронавирус, Екатерина Ножевникова.
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