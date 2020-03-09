В Мариуполе отметили День рождения Шевченко торжественным митингом (Фото)

Новости Украины:В Мариуполе прошел торжественный митинг, посвященный 206-й годовщине со дня рождения Шевченко.

В Мариуполе Донецкой области прошел торжественный митинг, приуроченный к 206-й годовщине со дня рождения Тараса Шевченко.

Об этом 9 марта сообщили в Департаменте информационной и внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.

Советник председателя Донецкой ОГА Николай Трофименко во время мероприятия отметил, что актуальность произведений Кобзаря не угасает до сих пор.

"Как завещал нам великий Шевченко, Украина обязательно будет, и мы обязательно победим", - подчеркнул он.

Митинг завершился чтением стихотворения о Шевченко мариупольской поэтессы Марии Сладковой и возложением цветов к памятнику Кобзарю.