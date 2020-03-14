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Житомир прекращает автобусное сообщение с Радомышлем

Житомир прекращает автобусное сообщение с Радомышлем
11:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:В справочной службе автовокзала Житомира сообщили, что отменили автобусные рейсы в Радомышль.

В Житомире отменили автобусные рейсы в Радомышль, где 13 марта зафиксировали первый в области случай коронавируса.

Об этом рассказали в справочной службе центрального автовокзала Житомира.

"В Радомышль автобусы сегодня не ходят. Нам сказали, что они туда не будут ездить до конца месяца. Что будет дальше, не знаем", - сообщили на автовокзале.

На электронном табло автовокзала видно, что рейсы "Житомир-Радомышль" и "Житомир-Малин" через Радомышль задерживаются.

Накануне во время брифинга председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко сообщил, что оперативный штаб, созданный при облгосадминистрации, рекомендовал перевозчикам отменить рейсы сообщением "Житомир-Радомышль" и "Киев-Радомышль".

Как сообщалось, 13 марта в инфекционном отделении Радомышльской райбольницы умерла 71-летняя пациентка, у которой диагностировали коронавирус после возвращения из Польши.

Пандемия коронавируса в мире: что происходит в Украине

Сейчас в Украине официально подтверждены 3 случая коронавируса, кроме Житомирщины его диагностировали у 2 мужчин в Черновцах.

По состоянию на утро субботы, 14 марта, в мире подтверждено 145374 случаев коронавируса. Наибольшее количество зараженных - в Китае (80 973), Италии (17660), Иране (11364), Южной Кореи (8086), Испании (5232). Зафиксировано 5429 смертей от коронавирусной болезни. Выздоровели 71694 человека.

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Житомир, Коронавирус, Автобусное сообщение, Киев-Радомышль, Житомир-Радомышль.
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