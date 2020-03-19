На Буковине впервые наказали бизнесмена за нарушение карантина: что ему грозит

В Сторожинецком районе Черновицкой обласи полицейские составили первый админпротокол на предпринимателя, который нарушая правила карантина отказывался закрывать свой магазин, сообщило местное издание "Сторожинець.Инфо".
По информации издания, в ходе рейда по Сторожинецкому району, который проводился силами правоохранителей Сторожинецкого отдела полиции по контролю за исполнением решения комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Сторожинецкой РГА по противодействию распространения COVID-19, в с.Буденец был составлен административный протокол на владельца магазина строительных материалов, который отказывался закрывать торговый павильон.
"Владелец был заранее предупрежден мобильной группой Сторожинецкой РГА и участковым работником полиции о недопущении нарушений карантина, но сознательно игнорировал их. Теперь владельца ждет суд, который и определит точную сумму штрафа - от 17 тыс. до 34 тыс. грн. согласно ст.44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях", – сказано в сообщении.
Наказание за нарушение условий карантина в Украине:
Верховная Рада 17 марта усилила ответственность, чтобы предотвращать случаи намеренного заражения населения коронавирусом и распространение болезни.
В частности, теперь эта статья УК предусматривает наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.
За такие же действия, которые привели к тяжелым последствиям или летальному исходу, нарушителям будет грозить от пяти до восьми лет лишения свободы.
Городские, сельские и поселковые советы, на своих территориях, могут самостоятельно принимать решения, обеспечивать соблюдение карантина. Эти решения являются обязательными к исполнению.
Те лица, которые эти решения не будут выполняться, будут привлекаться к административной и уголовной ответственности.
Напомним:
В Украине в настоящее время зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции, из них два – смертельные. По состоянию на 22:00 18 марта в Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и г. Киев (2).
В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.
Министерство здравоохранения будет принимать решение о продлении карантина или усилении ограничительных мер в зависимости от эпидемической ситуации, сообщил заместитель министра здравоохранения.
Президент Украины не исключил, что в случае необходимости в Украине может быть введено чрезвычайное положение.