На Буковине впервые наказали бизнесмена за нарушение карантина: что ему грозит

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09:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: storozhynets.info

Новости Украины:В Черновицкой области правоохранители составили первый админпротокол на предпринимателя, который нарушил правило карантина.

В Сторожинецком районе Черновицкой обласи полицейские составили первый админпротокол на предпринимателя, который нарушая правила карантина отказывался закрывать свой магазин, сообщило местное издание "Сторожинець.Инфо".

По информации издания, в ходе рейда по Сторожинецкому району, который проводился силами правоохранителей Сторожинецкого отдела полиции по контролю за исполнением решения комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Сторожинецкой РГА по противодействию распространения COVID-19, в с.Буденец был составлен административный протокол на владельца магазина строительных материалов, который отказывался закрывать торговый павильон.

"Владелец был заранее предупрежден мобильной группой Сторожинецкой РГА и участковым работником полиции о недопущении нарушений карантина, но сознательно игнорировал их. Теперь владельца ждет суд, который и определит точную сумму штрафа - от 17 тыс. до 34 тыс. грн. согласно ст.44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях", – сказано в сообщении.

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Наказание за нарушение условий карантина в Украине: 

  1. Верховная Рада 17 марта усилила ответственность, чтобы предотвращать случаи намеренного заражения населения коронавирусом и распространение болезни.

  2. В частности, теперь эта статья УК предусматривает наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.

  3. За такие же действия, которые привели к тяжелым последствиям или летальному исходу, нарушителям будет грозить от пяти до восьми лет лишения свободы.

  4. Городские, сельские и поселковые советы, на своих территориях, могут самостоятельно принимать решения, обеспечивать соблюдение карантина. Эти решения являются обязательными к исполнению.

  5. Те лица, которые эти решения не будут выполняться, будут привлекаться к административной и уголовной ответственности.

Напомним: 

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Полиция, Закон, Штрафы, Карантин, Коронавирус.
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