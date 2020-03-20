Танки и самолеты: Россия проводит масштабные учения в оккупированном Крыму

Новости Украины:Базирующаяся в Крыму авиация Южного военного округа примет участие в учениях над акваторией Черного моря.

Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России в рамках учений высадились на необорудованное побережье возле крымского полигона Опук для проведения масштабных учений, сообщили в Минобороны РФ.

"Более 20 экипажей самолётов Су-24М, Су-25СМ и Су-30М2 из состава соединения ВВС и ПВО Южного военного округа, базирующиеся на Крымском полуострове, примут участие в летно-тактическом учении над акваторией Черного моря", - сообщили в министерстве.

По его данным учение пройдет 27 марта. Экипажи отработают поражение кораблей условного противника и отражение воздушного нападения.

При выполнении учебно-боевых задач экипажи будут практиковаться в выполнении сложного пилотажа для ухода от средств ПВО, тактических приемов по перехвату и атаке воздушной цели, противодействию радиоэлектронным средствам условного противника, а также отработке слаженности действий при нанесении удара по надводным и наземным целям, отметили в Минобороны.

Ранее "Интерфакс" сообщал, что с 16 по 20 марта, в Крыму и Волгоградской области проходят масштабные учения ВДВ, в которых задействованы свыше 1,5 тыс десантников и более 300 единиц техники.

"Десантники после высадки на участок необорудованного побережья стремительной атакой уничтожили обороняющегося противника и заняли выгодный рубеж. После этого десантно-штурмовые, танковые и артиллерийские части провели рейд в район полигона Опук, где состоялся этап боевой стрельбы с участием боевых машин десанта БМД-2, танков Т-72Б3, самоходных артиллерийских орудий 2С9 "Нона-С" и гаубиц Д-30" – говорится в сообщении.

Напомним: