На мосту Патона ограничат движение

В Киеве с вечера 10 апреля ограничат движение по крайним правым полосам на мосту имени Патона. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор".
"На мосту им. Патона обнаружено аварийное проседания покрытия. Чтобы остановить разрушение плиты автопроезда на сооружении проведут аварийно-восстановительные работы,"- говорится в сообщении.
Отмечается, что на мосту Патона планируется масштабная реконструкция. В настоящее время сооружение исследуют специалисты Украинского института стальных конструкций им. В. Шимановского, которые за несколько недель подготовят экспертное заключение.
После этого будет разработана проектно-сметная документация. По предварительным рекомендациям специалистов, до момента реконструкции, чтобы уменьшить нагрузку на мост, будет ограничено движение крайним правым полосам с 21:00 10 апреля.
Напомним:
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что главам областных государственной администраций и мэрам крупных городов поставлена задача максимально увеличить количество маршруток, автобусов, троллейбусов в своих регионах, чтобы соблюдать установленные ограничения по количеству пассажиров.
В Киеве в пятницу выехали 200 дополнительных маршруток, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в ходе пресс-брифинга. Кличко также рассказал, что транспортные средства дезинфицируют несколько раз в день.
В Киеве с полудня 18 марта также отменены все городские электрички.