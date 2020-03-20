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На мосту Патона ограничат движение

На мосту Патона ограничат движение
15:31 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Из-за проседания покрытия движение на мосту имени Патона в Киеве ограничат с вечера 17-го по утро 23 декабря

В Киеве с вечера 10 апреля ограничат движение по крайним правым полосам на мосту имени Патона. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

"На мосту им. Патона обнаружено аварийное проседания покрытия. Чтобы остановить разрушение плиты автопроезда на сооружении проведут аварийно-восстановительные работы,"- говорится в сообщении.

Отмечается, что на мосту Патона планируется масштабная реконструкция. В настоящее время сооружение исследуют специалисты Украинского института стальных конструкций им. В. Шимановского, которые за несколько недель подготовят экспертное заключение.

После этого будет разработана проектно-сметная документация. По предварительным рекомендациям специалистов, до момента реконструкции, чтобы уменьшить нагрузку на мост, будет ограничено движение крайним правым полосам с 21:00 10 апреля.

Напомним: 

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Киев, Транспорт, КГГА, Киевавтодор, Мост Патона.
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