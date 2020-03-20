День в ООС: ранены трое украинских защитников

Трое украинских военнослужащих получили ранения вследствие обстрелов в пятницу со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. (…) Сегодня, 20 марта, в результате вражеских обстрелов три военнослужащие Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении штаба ООС в соцсети Фейсбук.
Отмечается, что раненые военные ВСУ были эвакуированы в военно-медицинское учреждение, где врачи оперативно предоставили им надлежащую медицинскую помощь.
Так, боевики осуществили три обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", было зафиксировано 5 обстрелов, а именно:
Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, использовали дежурные огневые средства
Напомним:
С начала 2020 года на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий, 181 был ранен, все уголовные производства по данным фактам находятся на контроле Офиса генерального прокурора.
За прошлые сутки на Донбассе в результате обстрелов вооруженными формированиями РФ один украинский военный погиб, еще один получил ранение. Всего боевики 15 раз нарушали режим прекращения огня.
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