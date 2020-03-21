День в ООС: противник применил тяжелые минометы близ Новгородского

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18:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Красногоровка, Новотроицкое, Водяное, Новгородское, Новотошковское.

"Подразделения Объединенных сил дежурными огневыми средствами заставили вооруженные формирования Российской Федерации прекратить провокационные обстрелы", - подытожили в штабе ООС.

Напомним: 

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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