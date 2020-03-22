В гараже у черкащанина обнаружили арсенал оружия (Фото и видео)

Полиция изъяла у 59-летнего жителя Черкасс арсенал оружия, которое мужчина хранил в собственном гараже.
Об этом в Facebook информирует Национальная полиция.
"Оперативники Управления стратегических расследований Нацполиции и следователи следственного управления полиции Черкасской области провели ряд санкционированных обысков, в результате которых изъяли оружие, составные части к ним и патроны различного калибра", - говорится в сообщении.
Как отмечается, у 59-летнего мужчины правоохранители нашли гранаты Ф-1 и РГД-5, девять пистолетов различных марок со снаряженными магазинами, винтовку и пистолет-пулемет Шпагина.
Кроме того, изъяты составные части оружия (стволы, штыки, ударно-спусковой механизм с курком, затворы) и более полутора тысяч патронов различного калибра.
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