На Донбассе боевики 10 раз нарушили "тишину", ранен военный

Незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"21 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…В результате вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" было зафиксировано пять обстрелов, а именно:
дважды в районе населенного пункта Марьинка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов;
рядом с Новотроицком - из ручных противотанковых гранатометов;
неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
Обстрелам также подверглись следующие населенные пункты: Новгородское, Новотошковское, Попасная. Новолуганское.
"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь среди наших защитников нет", - подытожили в штабе ООС.
Напомним:
В штабе ООС заявили, что за прошедшие сутки оккупанты открывали огонь не менее 9 раз и 4 наших бойцов пострадало.
С начала 2020 года на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий, 181 был ранен, все уголовные производства по данным фактам находятся на контроле Офиса генерального прокурора.
Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель считает, что Россия должна активизировать усилия для выполнения Минских соглашений и реализации Парижских договоренностей.
Во фракции Бундестага "Союз 90/Зеленые" раскритиковали инициативу создания консультативного совета с привлечением так называемых "представителей" ОРДЛО в составе политической рабочей подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.