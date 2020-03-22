Скачать
Воскресенье, 22.03.2020
Итоги дня 21 марта: коронавирус, ужесточение карантина и смерть Бекешкиной
Итоги дня 21 марта: коронавирус, ужесточение карантина и смерть Бекешкиной
COVID-19: как распространяется заболевание (Карта)
COVID-19: как распространяется заболевание (Карта)
Лопес: Бой с Ломаченко не состоится 30 мая
Лопес: Бой с Ломаченко не состоится 30 мая
День Сорока святых: приметы и обряды 22 марта
День Сорока святых: приметы и обряды 22 марта

На Донбассе боевики 10 раз нарушили "тишину", ранен военный

На Донбассе боевики 10 раз нарушили "тишину", ранен военный
07:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pressjfo.news

Новости Украины:Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение.

Незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"21 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…В результате вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" было зафиксировано пять обстрелов, а именно:

  • дважды в районе населенного пункта Марьинка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • вблизи Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов;

  • рядом с Новотроицком - из ручных противотанковых гранатометов;

  • неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Обстрелам также подверглись следующие населенные пункты: Новгородское, Новотошковское, Попасная. Новолуганское.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь среди наших защитников нет", - подытожили в штабе ООС.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боевики, Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прислушайтесь к себе: симптомы, указывающие на проблемы в организме
02 Узнайте самые ярких черты своего характера по тому, как Вы держите чашку
03 Коронавирус: основные симптомы, профилактика и лечение
04 Коронавирус в Украине: Минздрав уточнил данные о количестве заболевших
05 Обнародована схема движения киевского общественного транспорта (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе боевики 10 раз нарушили &quot;тишину&quot;, ранен военный
На Донбассе боевики 10 раз нарушили "тишину", ранен военный
Трамп рассказал о своем состоянии
Трамп рассказал о своем состоянии
Число зараженных в Турции продолжает расти
Число зараженных в Турции продолжает расти
Рецепт дня: Творожный десерт без выпечки с бананами
Рецепт дня: Творожный десерт без выпечки с бананами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь