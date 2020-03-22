На Донбассе боевики 10 раз нарушили "тишину", ранен военный

Новости Украины:Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение.

Незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"21 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…В результате вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" было зафиксировано пять обстрелов, а именно:

дважды в районе населенного пункта Марьинка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов;

рядом с Новотроицком - из ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Обстрелам также подверглись следующие населенные пункты: Новгородское, Новотошковское, Попасная. Новолуганское.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь среди наших защитников нет", - подытожили в штабе ООС.

Напомним: