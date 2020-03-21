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ООС: Боевики девять раз нарушили режим "тишины", ранены четверо бойцов

ООС: Боевики девять раз нарушили режим "тишины", ранены четверо бойцов
08:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:В штабе ООС заявили, что за прошедшие сутки оккупанты открывали огонь не менее 9 раз и 4 наших бойцов пострадало.

В течение прошлых суток, 20 марта, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" было зафиксировано четыре обстрела:

  • неподалеку Широкино – из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • вблизи Марьинки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • рядом с Новотроицким – из минометов калибра 82 мм (20 мин), ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета.

Пять обстрелов враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ":

  • вблизи Крымского – из минометов калибра 120 мм (20 мин);
  • неподалеку Луганского – из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
  • в районе населенного пункта Хутор Вольный – из стрелкового оружия;
  • вблизи Новгородского – из ручного противотанкового гранатомета;
  • рядом с Новотошковским – из 82-мм миномета (10 мин).

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20 марта в результате вражеских обстрелов позиций украинских защитников четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

С началом этих суток российские оккупационные войска дважды обстреляли позиции ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" был зафиксирован обстрел вблизи Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета.

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Один обстрел был совершен в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", недалеко от Новгородского – из минометов калибра 120 мм оккупанты выпустили 15 мин. 

За текущие сутки потерь нет, отмечают в штабе ООС.

Напомним: 

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Украина, Донбасс, Штаб, ВСУ, ООС.
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