ООС: Боевики девять раз нарушили режим "тишины", ранены четверо бойцов

Новости Украины:В штабе ООС заявили, что за прошедшие сутки оккупанты открывали огонь не менее 9 раз и 4 наших бойцов пострадало.

В течение прошлых суток, 20 марта, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" было зафиксировано четыре обстрела:

неподалеку Широкино – из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

вблизи Марьинки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Новотроицким – из минометов калибра 82 мм (20 мин), ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета.

Пять обстрелов враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ":

вблизи Крымского – из минометов калибра 120 мм (20 мин);

неподалеку Луганского – из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

в районе населенного пункта Хутор Вольный – из стрелкового оружия;

вблизи Новгородского – из ручного противотанкового гранатомета;

рядом с Новотошковским – из 82-мм миномета (10 мин).

20 марта в результате вражеских обстрелов позиций украинских защитников четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

С началом этих суток российские оккупационные войска дважды обстреляли позиции ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" был зафиксирован обстрел вблизи Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета.

Один обстрел был совершен в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", недалеко от Новгородского – из минометов калибра 120 мм оккупанты выпустили 15 мин.

За текущие сутки потерь нет, отмечают в штабе ООС.

Напомним: