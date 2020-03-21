ООС: Боевики девять раз нарушили режим "тишины", ранены четверо бойцов

В течение прошлых суток, 20 марта, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.
"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" было зафиксировано четыре обстрела:
Пять обстрелов враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ":
20 марта в результате вражеских обстрелов позиций украинских защитников четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
С началом этих суток российские оккупационные войска дважды обстреляли позиции ОС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" был зафиксирован обстрел вблизи Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета.
Один обстрел был совершен в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", недалеко от Новгородского – из минометов калибра 120 мм оккупанты выпустили 15 мин.
За текущие сутки потерь нет, отмечают в штабе ООС.
Напомним:
С начала 2020 года на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий, 181 был ранен, все уголовные производства по данным фактам находятся на контроле Офиса генерального прокурора.
За прошлые сутки на Донбассе в результате обстрелов вооруженными формированиями РФ один украинский военный погиб, еще один получил ранение. Всего боевики 15 раз нарушали режим прекращения огня.
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