Геращенко рассказал, в каком случае в Украине введут чрезвычайное положение

Новости Украины:Антон Геращенко назвал, возможную причину введения чрезвычайного положения в Украине.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что чрезвычайное положение в Украине могут ввести в случае, если количество заболевших COVID-19 достигнет "многих сотен".

Об этом Геращенко сказал во время программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"На сегодня ограничений на передвижения нет. Мы поставили специальные карантинные посты только в местах двух очагов распространения коронавирусной инфекции - это город Радомышль, где скончалась женщина, и это населенный пункт в Черновицкой области, где также есть много заболевших. Но если количество заболевших будет измеряться многими сотнями, то не исключено, что будет принято решение о чрезвычайном положении. В таком случае будет определенным образом ограничиваться мобильность граждан", - заявил Геращенко.

Он добавил, что режим чрезвычайного положения вводится тогда, когда существует угроза государству и народу: "Если мы увидим по динамике, что нам такими ограничивающими карантинными мерами не удается остановить развитие вируса, то наверное тогда Президент, СНБО могут принять решение о введении режима чрезвычайного положения".

Геращенко подчеркнул, что этот режим может предусматривать ограничение выхода граждан на улицу (только за покупками продуктов и лекарств), свободно передвигаться смогут только рабочие предприятий критической инфраструктуры.

Напомним: