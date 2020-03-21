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Геращенко рассказал, в каком случае в Украине введут чрезвычайное положение

Геращенко рассказал, в каком случае в Украине введут чрезвычайное положение
06:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Антон Геращенко назвал, возможную причину введения чрезвычайного положения в Украине.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что чрезвычайное положение в Украине могут ввести в случае, если количество заболевших COVID-19 достигнет "многих сотен".

Об этом Геращенко сказал во время программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"На сегодня ограничений на передвижения нет. Мы поставили специальные карантинные посты только в местах двух очагов распространения коронавирусной инфекции - это город Радомышль, где скончалась женщина, и это населенный пункт в Черновицкой области, где также есть много заболевших. Но если количество заболевших будет измеряться многими сотнями, то не исключено, что будет принято решение о чрезвычайном положении. В таком случае будет определенным образом ограничиваться мобильность граждан", - заявил Геращенко.

В Черновицкой области полиция расследует смерть женщины с коронавирусом

Он добавил, что режим чрезвычайного положения вводится тогда, когда существует угроза государству и народу: "Если мы увидим по динамике, что нам такими ограничивающими карантинными мерами не удается остановить развитие вируса, то наверное тогда Президент, СНБО могут принять решение о введении режима чрезвычайного положения".

Геращенко подчеркнул, что этот режим может предусматривать ограничение выхода граждан на улицу (только за покупками продуктов и лекарств), свободно передвигаться смогут только рабочие предприятий критической инфраструктуры.

Напомним: 

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Все по теме:

Украина, МВД, Чрезвычайное положение, Коронавирус, Антон Геращенко.
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