На Буковине полиция расследует смерть пациентки с коронавирусом

Новости Украины:В Черновицкой области полиция расследует смерть 33-летней пациентки с коронавирусом.

В Черновцах полиция открыла уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей врачами.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.

"Во время мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили письмо матери умершей женщины, в котором та обвиняла врачей в должностной халатности. По факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей врачами открыто уголовное производство согласно части первой статьи 140 УКУ", - проинформировали в полиции.

Как сообщалось, в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев заражения Covid-19, из них два - летальных. У женщины, которая скончалась 16 марта в Черновцах, позже подтвердился коронавирус.

Черновицкие же медики уверены, что причиной смерти этой женщины стал не Covid-19, а неврологические болезни.

Напомним:

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