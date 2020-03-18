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На Буковине полиция расследует смерть пациентки с коронавирусом

На Буковине полиция расследует смерть пациентки с коронавирусом
15:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Черновицкой области полиция расследует смерть 33-летней пациентки с коронавирусом.

В Черновцах полиция открыла уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей врачами.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.

"Во время мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили письмо матери умершей женщины, в котором та обвиняла врачей в должностной халатности. По факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей врачами открыто уголовное производство согласно части первой статьи 140 УКУ", - проинформировали в полиции.

Как сообщалось, в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев заражения Covid-19, из них два - летальных. У женщины, которая скончалась 16 марта в Черновцах, позже подтвердился коронавирус.

Черновицкие же медики уверены, что причиной смерти этой женщины стал не Covid-19, а неврологические болезни.

Эпидемия коронавируса в Украине и мире: хроника событий 18 марта

Напомним: 

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило 200 тыс. человек.

Министерство здравоохранения Украины официально подтверждает заражение коронавирусом одного из народных депутатов.

На заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской областной государственной администрации сегодня в связи с коронавирусом было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации.

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Все по теме:

Полиция, ВОЗ, Черновицкая область, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Эпидемия коронавируса.
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