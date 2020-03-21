Итоги дня 20 марта: Коронавирус в Украине, режим ЧС и работа Рады

1 Пандемия коронавируса: хроника событий 20 марта Свыше 244 тыс. человек в мире в разное время заразились COVID-19, при этом свыше 86 тыс. уже выздоровели, число жертв превысило 10 тыс. человек. Первый случай коронавируса зарегистрирован во Львове - украинец прибыл из Германии. Телеграф собрал все главные новости 20 марта из Украины и мира о коронавирусе COVID-19 в этой публикации.

2 Режим ЧС введут в Киеве и двух областях Кабинет министров Украины вводит режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской области. Чем чрезвычайная ситуация (ЧС) отличается от чрезвычайного положения (ЧП), и как это может повлиять на жизнь обычных граждан можно прочитать здесь.

3 "Евросолидарность" выступает за мораторий на внутриполитическую борьбу, но требует от власти не принимать сомнительных решений. Партия "Европейская солидарность" выступает за прекращение внутриполитической борьбы в Украине на время противодействия эпидемии коронавируса COVID-2019, а взамен просит власти не принимать решения, которые могут поляризовать и расколоть украинские общество, заявил лидер политсилы, пятый президент Украины Петр Порошенко.

4 Разумков исключает остановку работы Рады после заражения Шахова коронавирусом. Председатель парламента Дмитрий Разумков говорит, что Верховная Рада продолжает работу по разработке новых законопроектов в комитетах. Спикер парламента заверил, что Верховная Рада будет готова помочь Кабмину в ситуации с коронавирусом.

5 Трое украинских военных ранены в пятницу на Донбассе. Трое украинских военнослужащих получили ранения вследствие обстрелов в пятницу со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе С начала 2020 года на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий, 181 был ранен

6 Евро-2020 не изменит своего названия, несмотря на перенос, связанный с пандемией коронавируса. Официальный сайт УЕФА сообщил, что Евро-2020 не будет переименован, несмотря на перенос на 2021 год .

7 Богдан Близнюк - лучший нападающий Суперлиги сезона-2019/20 Богдан Близнюк из "Киев-Баскета" признан лучшим форвардом в прошлом сезоне в Суперлиге.

8 Пеле назвал лучшего футболиста в мире прямо сейчас, а также вспомнил о лучших игроках в истории футбола. Легендарный бразильский футболист Пеле рассказал, кого считает лучшим игроком современности и лучшим игроком в истории.

9 Президент МОК Томас Бах заявил, что вопрос переноса Олимпийских игр-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса пока на повестке дня не стоит. Президент МОК Томас Бах рассказал, что организация рассматривает различные сценарии развития событий.

10 Украинские футболисты не смогли отличиться результативными действиями в первом туре чемпионата Беларуси. В рамках первого тура чемпионата Беларуси брестское Динамо не смогло в домашнем матче переиграть ФК Смолевичи.

11 Nissan обновил свой известный логотип Nissan может в скором времени начать оснащать свои автомобили новым логотипом.

12 Князь Монако заразился COVID-19 Правитель Монако князь Альберт сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат.

13 На 66-м году умер Ярослав Федоришин - основатель Львовского театра "Воскресение" В ночь на 20 марта на 66-м году умер основатель Львовского академического театра "Воскресение" и художественный руководитель Международного театрального фестиваля "Золотой Лев" Ярослав Федоришин.

14 Голливуд помог больницам, передав со съемочных площадок необходимое медицинское оборудование Из-за пандемии коронавируса в мире тяжело найти медицинские маски или специальные респираторы, но представители Голливуда оказали особую помощь американским больницам.