Итоги дня 20 марта: Коронавирус в Украине, режим ЧС и работа Рады

Пандемия коронавируса: хроника событий 20 марта
Свыше 244 тыс. человек в мире в разное время заразились COVID-19, при этом свыше 86 тыс. уже выздоровели, число жертв превысило 10 тыс. человек.
Первый случай коронавируса зарегистрирован во Львове - украинец прибыл из Германии.
Телеграф собрал все главные новости 20 марта из Украины и мира о коронавирусе COVID-19 в этой публикации.
Режим ЧС введут в Киеве и двух областях
Кабинет министров Украины вводит режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской области.
Чем чрезвычайная ситуация (ЧС) отличается от чрезвычайного положения (ЧП), и как это может повлиять на жизнь обычных граждан можно прочитать здесь.
"Евросолидарность" выступает за мораторий на внутриполитическую борьбу, но требует от власти не принимать сомнительных решений.
Партия "Европейская солидарность" выступает за прекращение внутриполитической борьбы в Украине на время противодействия эпидемии коронавируса COVID-2019, а взамен просит власти не принимать решения, которые могут поляризовать и расколоть украинские общество, заявил лидер политсилы, пятый президент Украины Петр Порошенко.
Разумков исключает остановку работы Рады после заражения Шахова коронавирусом.
Председатель парламента Дмитрий Разумков говорит, что Верховная Рада продолжает работу по разработке новых законопроектов в комитетах.
Спикер парламента заверил, что Верховная Рада будет готова помочь Кабмину в ситуации с коронавирусом.
Трое украинских военных ранены в пятницу на Донбассе.
Трое украинских военнослужащих получили ранения вследствие обстрелов в пятницу со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе
С начала 2020 года на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий, 181 был ранен
Евро-2020 не изменит своего названия, несмотря на перенос, связанный с пандемией коронавируса.
Официальный сайт УЕФА сообщил, что Евро-2020 не будет переименован, несмотря на перенос на 2021 год .
Богдан Близнюк - лучший нападающий Суперлиги сезона-2019/20
Богдан Близнюк из "Киев-Баскета" признан лучшим форвардом в прошлом сезоне в Суперлиге.
Пеле назвал лучшего футболиста в мире прямо сейчас, а также вспомнил о лучших игроках в истории футбола.
Легендарный бразильский футболист Пеле рассказал, кого считает лучшим игроком современности и лучшим игроком в истории.
Президент МОК Томас Бах заявил, что вопрос переноса Олимпийских игр-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса пока на повестке дня не стоит.
Президент МОК Томас Бах рассказал, что организация рассматривает различные сценарии развития событий.
Украинские футболисты не смогли отличиться результативными действиями в первом туре чемпионата Беларуси.
В рамках первого тура чемпионата Беларуси брестское Динамо не смогло в домашнем матче переиграть ФК Смолевичи.
Nissan обновил свой известный логотип
Nissan может в скором времени начать оснащать свои автомобили новым логотипом.
Князь Монако заразился COVID-19
Правитель Монако князь Альберт сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат.
На 66-м году умер Ярослав Федоришин - основатель Львовского театра "Воскресение"
В ночь на 20 марта на 66-м году умер основатель Львовского академического театра "Воскресение" и художественный руководитель Международного театрального фестиваля "Золотой Лев" Ярослав Федоришин.
Голливуд помог больницам, передав со съемочных площадок необходимое медицинское оборудование
Из-за пандемии коронавируса в мире тяжело найти медицинские маски или специальные респираторы, но представители Голливуда оказали особую помощь американским больницам.
NASA отложила подготовку полета человека к спутнику Земли
Из-за ситуации с коронавирусом космическое агенство приостановит работы над сверхтяжелым носителем SLS и космическим кораблем Orion.