Внеочередное заседание Кабмина: режим ЧС введут в Киеве и двух областях

Новости Украины:Кабмин намерен ввести режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской, Ивано-Франковской областях.

Кабинет министров Украины намерен ввести режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской области.

"Правительство собралось на техническое внеочередное заседание для обсуждения важных решений. В повестке дня вопросы, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции на территории Украины", - написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

В частности, по словам премьера, речь идет о введение чрезвычайной ситуации еще в трех регионах: Киев, Днепропетровск, Ивано-Франковск, а также обсуждается упрощение процедуры ввоза в Украину необходимых лекарственных средств.





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