Внеочередное заседание Кабмина: режим ЧС введут в Киеве и двух областях

Кабинет министров Украины намерен ввести режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской области.
"Правительство собралось на техническое внеочередное заседание для обсуждения важных решений. В повестке дня вопросы, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции на территории Украины", - написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале.
В частности, по словам премьера, речь идет о введение чрезвычайной ситуации еще в трех регионах: Киев, Днепропетровск, Ивано-Франковск, а также обсуждается упрощение процедуры ввоза в Украину необходимых лекарственных средств.
Напомним:
Во Львове зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19, сообщил мэр города Андрей Садовый.
По состоянию на 10:00 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 - летальные.
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С начала вспышки коронавирусной инфекции в мире на Covid-19 заболели более 245,7 тысячи людей. Болезнь забрала 10 046 жизней. А вот побороли болезнь более 88,4 тысячи пациентов.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала испытания вакцины от коронавируса COVID-19.