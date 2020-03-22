Зиму ждали? Киев засыпало снегом (Фото, Видео)

Новости Украины:Киев 22 марта внезапно засыпало мокрым снегом.

В Киеве утром в воскресенье, 22 марта, пошел густой снег.

Как и обещали синоптики накануне, температура в этот день не опускалась ниже нулевой отметки. Однако, несмотря на это, белого цвета стали ветки деревьев, газоны, кое - где тротуары.

В столичной горгосадминистрации рассказали, что для борьбы с воскресным снегопадом вывели на улицы города почти сотню единиц спецтехники. Дороги и мосты Киева обрабатывали противогололедными средствами.

Очевидцы публикуют в соцсетях фото и видео покрытых снегом столичных улиц.

А у нас сегодня мартовский снег. Киев и пригород - красота неимоверная! pic.twitter.com/m5r6WjyV4G — iastah (@iastah1) March 22, 2020

Настроение пить чай с лимоном и пересмотреть один дома В Киеве сегодня 22 марта и легкий снег pic.twitter.com/F7ZVrg5AdO — кокошин эль (@oguretsvol2) March 22, 2020

По прогнозам Укргидрометцентра, завтра в столице днем будет от нуля до двух градусов тепла, а ночью ожидается мороз - до шести градусов. Осадков не прогнозируют.

Почему зима в Украине была аномально теплой?

Нынешняя зима 2019-2020 годов в Украине была одной из самых теплых за всю историю. Все потому, что холод на Северном полюсе удержало явление под названием "Арктическая осцилляция".

В частности, стойкая область низкого давления над Северным полюсом потянула воздушные потоки на север, удерживая там ветры, которые постоянно окружают полярный регион. В результате возник барьер, который держит холод на месте. Поэтому, сильные морозы не пришли в Европу и в Украину.

Нынешняя зима стала самой теплой за всю историю наблюдений в Европе, опередив предыдущий температурный "рекорд", зафиксированный во время зимы 2015-2016 годов.