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Зиму ждали? Киев засыпало снегом (Фото, Видео)

Зиму ждали? Киев засыпало снегом (Фото, Видео)
17:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Telegraf-EPA

Новости Украины:Киев 22 марта внезапно засыпало мокрым снегом.

В Киеве утром в воскресенье, 22 марта, пошел густой снег.

Как и обещали синоптики накануне, температура в этот день не опускалась ниже нулевой отметки. Однако, несмотря на это, белого цвета стали ветки деревьев, газоны, кое - где тротуары.

В столичной горгосадминистрации рассказали, что для борьбы с воскресным снегопадом вывели на улицы города почти сотню единиц спецтехники. Дороги и мосты Киева обрабатывали противогололедными средствами.

Очевидцы публикуют в соцсетях фото и видео покрытых снегом столичных улиц.

По прогнозам Укргидрометцентра, завтра в столице днем будет от нуля до двух градусов тепла, а ночью ожидается мороз - до шести градусов. Осадков не прогнозируют.

"Закрыто на карантин": как живут города и страны в условиях пандемии коронавируса

Почему зима в Украине была аномально теплой?

Нынешняя зима 2019-2020 годов в Украине была одной из самых теплых за всю историю. Все потому, что холод на Северном полюсе удержало явление под названием "Арктическая осцилляция".

В частности, стойкая область низкого давления над Северным полюсом потянула воздушные потоки на север, удерживая там ветры, которые постоянно окружают полярный регион. В результате возник барьер, который держит холод на месте. Поэтому, сильные морозы не пришли в Европу и в Украину.

Нынешняя зима стала самой теплой за всю историю наблюдений в Европе, опередив предыдущий температурный "рекорд", зафиксированный во время зимы 2015-2016 годов.

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Киев, Погода, Снег.
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