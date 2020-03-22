Скачать
Воскресенье, 22.03.2020
"Закрыто на карантин": как живут города и страны в условиях пандемии коронавируса
"Закрыто на карантин": как живут города и страны в условиях пандемии коронавируса
Рекомендации от Минздрава: Как правильно организовать самоизоляцию дома
Как правильно организовать самоизоляцию дома
НБА понесет миллиардные убытки из-за пандемии коронавируса
НБА понесет миллиардные убытки из-за пандемии коронавируса
СМИ: Один из помощников Елизаветы II заразился коронавирусом
Один из помощников Елизаветы II заразился коронавирусом

"Ситуация динамично меняется": остановят ли движение общественного транспорта в Харькове

"Ситуация динамично меняется": остановят ли движение общественного транспорта в Харькове
18:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Харькове пока не будут останавливать движение общественного транспорта.

В Харькове пока не будут останавливать движение наземного общественного транспорта.

Как пишет UA Харків, этот вопрос не обсуждали на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, о чем сообщил первый вице-мэр Игорь Терехов.

Он уточнил, что новых изменений в движении транспорта на этот момент не предусматривается.

"Сегодня на комиссии мы не рассматривали этот вопрос. Сегодня ситуация такова, что мы сегодня на сегодня ничего вводить не будем. Ситуация динамично меняется. Есть наши полномочия. Есть полномочия центральных органов власти. Есть полномочия президента. Понятно, что когда будет на всеукраинском уровне приняты какие-то решения, понятно, что мы их будем выполнять. На сегодня все работает так, как работало до сегодняшнего дня", - сказал чиновник.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Харьков, Общественный транспорт, Игорь Терехов, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прислушайтесь к себе: симптомы, указывающие на проблемы в организме
02 День Сорока святых: приметы и обряды 22 марта
03 COVID-19: что должны делать люди старше 60 лет и люди с хроническими заболевания
04 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 22 марта, хроника событий
05 Узнайте самые ярких черты своего характера по тому, как Вы держите чашку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дополнительный поезд: Как будет проходить эвакуация украинцев из Польши
Для эвакуации украинцев из Польши назначили спецпоезд
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 22 марта, хроника событий
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 22 марта
Землетрясение в Хорватии: появились фото последствий стихии
Землетрясение в Хорватии: фото последствий стихии
Apple обучила Siri выявлять коронавирусную инфекцию у человека
Apple обучила Siri выявлять коронавирусную инфекцию у человека
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь