"Ситуация динамично меняется": остановят ли движение общественного транспорта в Харькове

Новости Украины:В Харькове пока не будут останавливать движение общественного транспорта.

В Харькове пока не будут останавливать движение наземного общественного транспорта.

Как пишет UA Харків, этот вопрос не обсуждали на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, о чем сообщил первый вице-мэр Игорь Терехов.

Он уточнил, что новых изменений в движении транспорта на этот момент не предусматривается.

"Сегодня на комиссии мы не рассматривали этот вопрос. Сегодня ситуация такова, что мы сегодня на сегодня ничего вводить не будем. Ситуация динамично меняется. Есть наши полномочия. Есть полномочия центральных органов власти. Есть полномочия президента. Понятно, что когда будет на всеукраинском уровне приняты какие-то решения, понятно, что мы их будем выполнять. На сегодня все работает так, как работало до сегодняшнего дня", - сказал чиновник.

Напомним: