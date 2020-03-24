Сезон гриппа еще не ушел: в Киеве наблюдают рост заболеваемости

Новости Украины:В Киеве растет количество больных гриппом и ОРВИ.

В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже базовой линии на 34,3%. В то же время в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Об этом сообщает прессслужба КГГА в Facebook.

"Всего в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 22,2% по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в сообщении.

Так, в Киеве за неделю зарегистрировано 14 893 больных гриппом и ОРВИ.

По информации КГГА, с начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 51 574 человека.

Напомним: