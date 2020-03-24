ООС: Боевики применили противотанковый ракетный комплекс, есть раненые

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских военнослужащих, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"23 марта вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано три обстрелы, а именно вблизи Авдеевки - из стрелкового оружия, рядом с Водяным - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета.
Четыре обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно трижды вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120 мм - 6 мин, с 82-мм минометов - 33 мины, в районе н.п. Шумы - из противотанкового ракетного комплекса.
"С начала текущих суток российские оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Обстрелы были зафиксированы вблизи Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета и в районе н.п. Березово – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. За текущие сутки потерь нет", - добавили в штабе.
Напомним:
22 марта вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.
С начала 2020 года на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий, 181 был ранен, все уголовные производства по данным фактам находятся на контроле Офиса генерального прокурора.
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