Скачать
Вторник, 24.03.2020
Итоги дня 23 марта: коронавирус в Украине, режим ЧС и весенний призыв
Итоги дня 23 марта: коронавирус в Украине, режим ЧС и весенний призыв
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 марта
Нардеп удостоился высокой спортивной награды
Нардеп удостоился высокой спортивной награды
Ефимов день: приметы и обряды 24 марта
Ефимов день: приметы и обряды 24 марта

ООС: Боевики применили противотанковый ракетный комплекс, есть раненые

ООС: Боевики применили противотанковый ракетный комплекс, есть раненые
07:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое военных.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских военнослужащих, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"23 марта вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано три обстрелы, а именно вблизи Авдеевки - из стрелкового оружия, рядом с Водяным - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета.

Четыре обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно трижды вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120 мм - 6 мин, с 82-мм минометов - 33 мины, в районе н.п. Шумы - из противотанкового ракетного комплекса.

На Донбассе сегодня тихо

"С начала текущих суток российские оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Обстрелы были зафиксированы вблизи Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета и в районе н.п. Березово – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. За текущие сутки потерь нет", - добавили в штабе.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест и узнайте, что вы умеете делать лучше других
02 На Банковой отстрочили весенний призыв
03 Нардепы "ЕС" обвинили Бужанского в распространении фейков и обратились в СБУ и ГБР
04 Самые опасные бытовые предметы на фоне COVID-19
05 Премьер: Чрезвычайное положение вводится тогда, когда есть чрезвычайные события
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Холодно и ветрено: синоптики предупредили украинцев о погодных &quot;сюрпризах&quot;
Погода на 24 марта: в Украине будет холодно и ветрено
&quot;Она в порядке&quot;: Трамп рассказал о состоянии здоровья своей супруги
Мелания Трамп сдала тест на Covid-19
Ляшко: Коронавирус начал распространяться внутри страны
Ляшко: Коронавирус начал распространяться внутри страны
Новолуние 24 марта 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день
Новолуние 24 марта 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь