Оккупанты с начала суток трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе

Новости Украины:Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Красногоровки, Березового и Новоалександровки.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток во вторник 3 раза нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня. На Донецком направлении, сразу после полуночи противник совершил 6 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета по позициям Объединенных вблизи н.п. Красногоровк", - сказано в сводке Минобороны.

Также из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов боевики вели обстрел позиций Объединенных сил в районе н.п. Березовое.

Кроме того, на Луганском направлении противник выпустил 4 мины 82-го калибра по украинским позициям рядом с н.п. Новолександровка.

"По имеющейся информации, боевых потерь в результате обстрелов противника нет", - добавили в ведомстве.

Напомним: