Оккупанты с начала суток трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования с начала суток во вторник 3 раза нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщает Министерство обороны Украины.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня. На Донецком направлении, сразу после полуночи противник совершил 6 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета по позициям Объединенных вблизи н.п. Красногоровк", - сказано в сводке Минобороны.
Также из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов боевики вели обстрел позиций Объединенных сил в районе н.п. Березовое.
Кроме того, на Луганском направлении противник выпустил 4 мины 82-го калибра по украинским позициям рядом с н.п. Новолександровка.
"По имеющейся информации, боевых потерь в результате обстрелов противника нет", - добавили в ведомстве.
Напомним:
С начала 2020 года на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий, 181 был ранен, все уголовные производства по данным фактам находятся на контроле Офиса генерального прокурора.
Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель считает, что Россия должна активизировать усилия для выполнения Минских соглашений и реализации Парижских договоренностей.
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