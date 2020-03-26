Скачать
Четверг, 26.03.2020
Коронавирус в Киеве - количество больных увеличилось
Коронавирус в Киеве - количество больных увеличилось
День Национальной гвардии: Какой праздник сегодня отмечают в Украине (Фото)
День Национальной гвардии: Какой праздник сегодня отмечают в Украине (Фото)
Джошуа назвал Усика одним из лучших боксеров поколения
Джошуа назвал Усика одним из лучших боксеров поколения
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 марта

Первый случай коронавируса выявлен в Черниговской области

Первый случай коронавируса выявлен в Черниговской области
14:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко сообщил о первом случае коронавирусной болезни COVID-19 в области.

Экспресс-тест показал положительный результат на инфицирование коронавирусом COVID-2019 у мужчины с признаками вирусной пневмонии, госпитализированного в Борзнянскую районную больницу Черниговской области, сообщил глава Черниговской облгосадминистрации Андрей Прокопенко.

"Эспресс-тест показал положительный результат на наличие COVID-2019. Пациент помещен в отдельный бокс инфекционного отделения Борзнянской ЦРБ. Находится под постоянным наблюдением врачей, которые действуют в соответствии с протоколами Минздрава", - написал глава ОГА на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг днем.

При этом Прокопенко подчеркнул, что больница обеспечена необходимым количеством средств защиты врачей и средствами для дезинфекции и в настоящее время отрабатываются контакты больного для помещения на 14-дневную самоизоляцию.

"Для подтверждения или опровержения диагноза материалы направлены на ПЦР-тестирование в референс-лаборатории", - добавил глава ОГА.

Как сообщалось, по состоянию на 10.00 четверга, 26 марта, в Украине было 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

При этом в Черниговской области подтвержденных случаев заражения коронавирусом не было.

По последним данным, в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 5 смертей от инфекции. Также в Минздрав поступило 183 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

На сегодня в мире разрабатываются по меньшей мере 20 вакцин против коронавируса Covid-19.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Черниговская область, Минздрав, Черниговская ОГА, Андрей Прокопенко, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Больше не модно: Вещи, о которых лучше забыть этой весной (Фото)
02 Просто взгляните на картинку и узнайте о своем будущем: минутный тест
03 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта
04 В Украине зафиксировали уже 156 случаев коронавируса
05 Свежие данные по коронавирусу в Украине и мире: карта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта
В Украине зафиксировали уже 156 случаев коронавируса
В Украине зафиксировали уже 156 случаев коронавируса
Пасха в 2020 году: когда празднуют православные и католики
Какого числа православная и католическая Пасха 2020
Меган Маркл запретила принцу Гарри общаться с отцом
Меган Маркл запретила принцу Гарри общаться с отцом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь