Первый случай коронавируса выявлен в Черниговской области

Новости Украины:Глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко сообщил о первом случае коронавирусной болезни COVID-19 в области.

Экспресс-тест показал положительный результат на инфицирование коронавирусом COVID-2019 у мужчины с признаками вирусной пневмонии, госпитализированного в Борзнянскую районную больницу Черниговской области, сообщил глава Черниговской облгосадминистрации Андрей Прокопенко.

"Эспресс-тест показал положительный результат на наличие COVID-2019. Пациент помещен в отдельный бокс инфекционного отделения Борзнянской ЦРБ. Находится под постоянным наблюдением врачей, которые действуют в соответствии с протоколами Минздрава", - написал глава ОГА на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг днем.

При этом Прокопенко подчеркнул, что больница обеспечена необходимым количеством средств защиты врачей и средствами для дезинфекции и в настоящее время отрабатываются контакты больного для помещения на 14-дневную самоизоляцию.

"Для подтверждения или опровержения диагноза материалы направлены на ПЦР-тестирование в референс-лаборатории", - добавил глава ОГА.

Как сообщалось, по состоянию на 10.00 четверга, 26 марта, в Украине было 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

При этом в Черниговской области подтвержденных случаев заражения коронавирусом не было.

По последним данным, в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 5 смертей от инфекции. Также в Минздрав поступило 183 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

На сегодня в мире разрабатываются по меньшей мере 20 вакцин против коронавируса Covid-19.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.