Кличко рассказал о ситуации в столице

Новости Украины:Виталий Кличко сообщил, что ситуация в украинской столице более или менее контролируемая.

Киевский городской мэр Виталий Кличко заверил, что по сравнению с некоторыми европейскими странами ситуация в украинской столице в связи с пандемией коронавируса более или менее контролируемая.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы еще две недели назад ограничили передвижение по городу, - у нас очень много экспертов, которые знают лучше, что делать, и было большое количество критики о том, нужно ли это нам. Но сегодня, если сравнивать ситуацию в Киеве с европейскими странами у нас более-менее ситуация контролируемая", - отметил Кличко.

Он также рассказал, что ежедневно общается с мэрами других европейских городов на предмет борьбы с распространением коронавируса.

По его словам, власть столицы действует, принимая во внимание другие страны, их ошибки, чтобы в Киеве такой ошибки не было допущено.

"Если речь идет о жизни человека и о здоровье, нельзя сравнивать, имеет он (человек - ред.) возможность проехать в общественном транспорте, или нет", - подчеркнул Кличко.

В Украине подтверждены 310 случаев Covid-19, из них 5 летальных, 5 человек выздоровели.