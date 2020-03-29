В Славянске полуторагодовалый ребенок выпал из окна

Новости Украины:В Славянске ребенок выпал из окна пятого этажа.

В Славянске Донецкой области мальчик погиб в результате падения из окна пятого этажа. В этот момент мать находилась дома. Полиция начала досудебное расследование.

Об этом сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

Трагедия произошла 27 марта около 17:45 в переулке Виноградном.

Жители многоквартирного дома увидели, что под окнами лежит ребенок и вызвали "скорую помощь" и полицию. На месте происшествия правоохранители установили, что мальчик в возрасте полтора года выпал из квартиры на 5 этаже.

По данному факту Славянским отделом полиции отрыто уголовные производства с предварительной квалификацией по п. 2 ч. 2 ст. 115 (с пометкой "несчастный случай") и ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним: