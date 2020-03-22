Полицейские пресекли продажу несертифицированных тестов на коронавирус

Новости Украины:Полиция остановила сбыт несертифицированных тестов на коронавирус.

Полицейские пресекли противоправную деятельность злоумышленника, осуществлявшего продажу несертифицированных в Украине тестов для определения коронавируса.

Об этом в Facebook информирует МВД.

"Фигурант с помощью мессенджера осуществлял продажу тестов, которые не получили декларацию о соответствии в Украине. Цена одного такого теста - около 750 гривень", - говорится в сообщении.

Как отмечается, полицейские составили на мужчину административный протокол и изъяли около 300 единиц товара.

Согласно решению суда, злоумышленник заплатит 17,5 тыс. гривень штрафа.

Напомним: