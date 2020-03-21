На Черниговщине суд изменил приговор для насильника несовершеннолетней

Новости Украины:На Черниговщине суд изменил оправдательный приговор для насильника несовершеннолетней.

На Черниговщине апелляционный суд изменил оправдательный приговор на 10 лет заключения для мужчины за изнасилование несовершеннолетней девушки.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

Согласно информации, приговором Черниговского апелляционного суда на этой неделе отменен оправдательный приговор Прилуцкого горрайонного суда и принят новый приговор, которым осужден гражданин Украины (по ч. 2 ст. 153, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины).

Установлено, что в 2008 году мужчина совместно с другим лицом совершил ряд преступлений против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетней - в то время 16-летней девушки, в дальнейшем завладев ее золотой цепочкой и мобильным телефоном.

Судом апелляционной инстанции признана доказанной вина обвиняемого в совершении инкриминируемых преступлений и назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Суд, который пересматривал приговор, согласился с доводами прокурора и констатировал, что выводы суда первой инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного производства. При вынесении приговора были неверно оценены доказательства, предоставленные стороной обвинения, и существенно нарушены требования уголовного процессуального закона.

Кроме того, с целью избежания ответственности обвиняемый длительное время скрывался от органов предварительного расследования, в связи с чем находился в международном розыске и был выдан в Украину в 2018 году иностранным государством.

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