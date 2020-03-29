COVID-19 в Украине: В Одессе подтвердили еще два случая заражения

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине В Одессе подтвердили еще два случая заражения.

В Одессе подтверждено еще два случая заболевания коронавирусом, одна из заразившихся - в реанимации.

Об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрацией Максим Куцый.

Он отметил, что 28 марта лабораторный центр Минздрава в Одессе получил еще два положительных результата исследования на COVID-19. Диагноз подтвержден у жительниц Одессы.

Как отмечает Куцый, одна из заболевших – женщина, 1988 г. р., недавно вернулась из Турции. В настоящее время она находится на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице, где получает симптоматическое лечение. Ее состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Вторая заразившаяся – женщина, 1952 г. р., за пределы Одессы не выезжала. "У нее диагностировали двустороннюю пневмонию. При госпитализации состояние больной неудовлетворительное. Ее перевели в отделение реанимации", - сообщил Куцый.

Это первый случай в Одесском регионе заражения коронавирусом человека, не покидавшего пределы населенного пункта, в котором проживает.

По данным главы ОГА, таким образом, в регионе зафиксировано 8 случаев заболевания COVID-19.

25 марта стало известно, что в Одесском регионе зарегистрированы четыре случая коронавируса COVID-19. Заболели супруги (мужчина 1963-го и женщина 1965 г. р.), вернувшиеся из Италии, мужчина, 1973 г. р., прибывший из Германии, а также мужчина, 1995 г. р., приехавший из США. 26 марта подтвердился диагноз у мужчины, 1983 г. р., вернувшегося из США, а на следующий день - у женщины, 1963 г. р., побывавшей во Франции.