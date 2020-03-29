В ООС подсчитали потери боевиков за неделю

За прошедшую неделю на Донбассе погибли 5 и ранены 25 боевиков.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил со ссылкой на разведку.
"По подтвержденным данным разведки, потери русско-оккупационных войск за текущую неделю составили: погибшие - 5 человек, раненные и травмированные - 25 человек", - говорится в сообщении.
"Также оккупанты потеряли две единицы техники - бронированную машину пехоты и грузовой автомобиль "Урал", - добавили в штабе.
Напомним:
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С начала 2020 года на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий, 181 был ранен, все уголовные производства по данным фактам находятся на контроле Офиса генерального прокурора.
По состоянию на 07:00 29 марта, в Вооруженных Силах Украины на изоляции находятся 172 военных, случаев заболевания, вызванного коронавирусом типа COVID-19 не зарегистрировано.