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В ООС подсчитали потери боевиков за неделю

В ООС подсчитали потери боевиков за неделю
18:58 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В ООС подтвердили данные о гибели 5 и ранении 25 боевиков на Донбассе за прошедшую неделю.

За прошедшую неделю на Донбассе погибли 5 и ранены 25 боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил со ссылкой на разведку.

"По подтвержденным данным разведки, потери русско-оккупационных войск за текущую неделю составили: погибшие - 5 человек, раненные и травмированные - 25 человек", - говорится в сообщении.

"Также оккупанты потеряли две единицы техники - бронированную машину пехоты и грузовой автомобиль "Урал", - добавили в штабе.

Напомним: 

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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