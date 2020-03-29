В ООС подсчитали потери боевиков за неделю

Новости Украины:В ООС подтвердили данные о гибели 5 и ранении 25 боевиков на Донбассе за прошедшую неделю.

За прошедшую неделю на Донбассе погибли 5 и ранены 25 боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил со ссылкой на разведку.

"По подтвержденным данным разведки, потери русско-оккупационных войск за текущую неделю составили: погибшие - 5 человек, раненные и травмированные - 25 человек", - говорится в сообщении.

"Также оккупанты потеряли две единицы техники - бронированную машину пехоты и грузовой автомобиль "Урал", - добавили в штабе.

Напомним: