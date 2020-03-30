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Карантин в Украине: Винницкая ОГА отреагировала на просьбу жителей

Карантин в Украине: Винницкая ОГА отреагировала на просьбу жителей
13:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В Виннице увеличили количество разрешенных пунктов въездов в город с трех до пяти.

В Виннице из-за жалоб горожан количество разрешенных въездов в город увеличили с трех до пяти.

Об этом в понедельник на брифинге сообщил председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский.

"Вчера было большое количество обращений, и город Винница принял решение вместе с Национальной полицией увеличить количество въездов и выездов из города, - теперь их пять", - сказал Скальский.

В Украине усиливают карантинные меры

По его словам, добавлены въезд/выезд на Гневаньском шоссе, а также на перекрестке улицы Келецкой и Барского шоссе.

Сейчас завершается отработка системы работы этих пунктов, чтобы там обеспечивался действенный противоэпидемический контроль.

Ограничение въезда в город в рамках противодействия распространению коронавируса в Виннице было введено с 20.00. 28 марта. Водителям разрешалось въезжать в областной центр киевского, немировского и хмельницкого направлений. На въездах в город размещены карантинные посты, на которых делается скрининг температуры водителям и пассажирам.

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Как известно, в Винницкой области по состоянию на 10:00 30 марта COVID-19 лабораторно подтвердили у23 пациентов, из них 18 - жители Винницы. Также, по данным областного лабораторного центра МЗ, среди пациентов с коронавирусом - 2 детей.

В Украине в целом по состоянию на утро 30 марта официально подтверждено 480 случаев заражения коронавирусом, из них 11 летальных 6 пациентов выздоровели. За сутки были зафиксированы 62 новых случая.

С вечера 28 марта въезды в Винницe ограничены, попасть в город можно было лишь с киевского, немировского и хмельницкого направлений.

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Все по теме:

Винница, Вирус, Карантин, Коронавирус, Винницкая ОГА, Владислав Скальский, Covid-19.
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