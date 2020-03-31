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В Киеве горела больница, больных эвакуировали

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В Киеве горела больница, больных эвакуировали
08:19 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины:Сотрудники ГСЧС эвакуировали 13 пациентов и ликвидировали возгорание, которое произошло в электрощитовой.

Вечером 30 марта в Киеве возник пожар в одной из Киевских клинических больниц на бульваре Шевченко, 17 в Шевченковском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как оказалось, возгорание произошло в электрощитовой на 1-этаже 4-этажной больницы. Сразу же спасатели приступили к эвакуации людей и тушению пожара.

В 21:05 пожар удалось локализовать на площади 10 кв. м и предотвратить распространение пламени на большую площадь, а в 21:17 - ликвидировать.

Во время тушения пожара огнеборцы вывели на безопасное расстояние 13 пациентов, которые были переведены в соседний корпус. Почти сразу после ликвидации возгорания, электроснабжение в больнице было восстановлено. Жертв и пострадавших нет.

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Напомним, из-за поджога сухой травы и деревьев вблизи взлетной полосы аэропорта "Львов" загорелся газопровод среднего давления.

В ночь на понедельник, 23 марта, на территории гаражного кооператива на улице Крайней в Деснянском районе Киева произошел взрыв.

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Киев, Пожар, Больница, ГСЧС.
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