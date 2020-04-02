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Во Львове угарным газом отравились четверо человек, двое умерли

Во Львове угарным газом отравились четверо человек, двое умерли
14:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Во Львове в квартире одного из домов в результате отравления угарным газом двое людей погибли и еще двоих госпитализировали

Во Львове четверо людей отравились угарным газом, двое из них умерли.

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

"1 апреля около 23:10 в г. Львове, в квартире дома по ул. Кондукторская 31, отравились, вероятно, угарным газом, 4 (четыре человека), двое из которых скончались на месте происшествия и двое в тяжелом состоянии госпитализированы в Львовскую ОКБ", - говорится в сообщении. Обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются.

Напомним, 31 января во Львове в результате отравления угарным газом в больницу госпитализировали трех человек, среди которых двое детей.

Во Львовской области в результате отравления угарным газом были госпитализированы три человека, среди которых один ребенок.

Вследствие неисправности газового котла с признаками отравления угарным газом в с.Малушка Березновского района (Ровенская обл.) в частном жилом доме, в состоянии средней тяжести госпитализирована многодетная семья из 11 человек, 10 из которых – несовершеннолетние дети.

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Угарный газ, ГСЧС, Происшествие, Отравление угарным газом.
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