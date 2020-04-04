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Пожар в лесничестве на Черниговщине тушили авиацией: фото

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Пожар в лесничестве на Черниговщине тушили авиацией: фото
09:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:Пожар в Остерском лесничестве в Черниговской области тушили авиацией.

В пятницу, 3 апреля, на территории Остерского лесничества (Козелецкий р-н Черниговской обл.) возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки, для тушения пожара спасатели использовали спецтехнику и авиацию, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Украине.

"3 апреля в ГСЧС поступила информация, что в Козелецком районе на территории Остерского лесничества возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки. В 17.30 пожар был локализован на площади 10 га… По состоянию на 7.00 4 апреля открытого огня нет, наблюдается тление отдельных очагов", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в субботу утром.

К тушению привлекалось 83 человека и 18 единиц техники, из них от ГСЧС – 24 человека личного состава, 6 единиц техники и самолет АН-32П, которым совершено два сброса воды (16 тонн).

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Как сообщалось, ранее из-за поджога сухой травы и деревьев вблизи взлетной полосы аэропорта "Львов" загорелся газопровод среднего давления.

11 марта отрудники ГСЧС в Днепре устраняли пожар в частном жилом доме в результате которого погиб ребенок.

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Пожар, Черниговская область, Авиация, ГСЧС.
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