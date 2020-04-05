На Тернопольщине резко выросло количество больных коронавирусом

Новости Украины:На Тернопольщине число зараженных коронавирусом достигло 160.

За последние сутки на Тернопольщине количество больных коронавирусом выросло почти на тридцать человек и достигло 160.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.

"Согласно данным областного лабораторного центра по состоянию на 22 часа 4 апреля на Тернопольщине зарегистрировано 160 случаев COVID-19, из них – два летальных. Больше всего заболело в Монастырском районе – 107 жителей, в Тернополе – 8 жителей", - говорится в сообщении.

Напоминаем, на Волыни в Старовыжевском районе от пневмонии умер водитель скорой помощи, у которого подтвердили коронавирусную инфекцию.