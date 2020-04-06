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Еще в одном районе Тернопольщины начало расти число зараженных

Еще в одном районе Тернопольщины начало расти число зараженных
05:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В Козивском районе Тернопольщины коронавирусом начали массово болеть люди.

В Козивском районе количество больных коронавирусом достигло 14.

О на своей странице в Facebook сообщает райгосадминистрация

о состоянию на 5 апреля 2020 года в Козивском районе подтверждены 14 случаев заболевания коронавирус. В Козовский больнице двум больным, находящимся в реанимации, подключены аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Еще двое находятся в инфекционном отделении, остальные 5 человек, у которых установлен положительный результат коронавируса, имеют легкий степень зараженности. Они не нуждаются в госпитализации — находятся в самоизоляции под дистанционным наблюдением семейных врачей и контролем полиции", - говорится в сообщении.

В Монастырском районе Тернопольщины уже более сотни зараженных

Также сообщается, что накануне Козивская больница получила от департамента здравоохранения Тернопольской ОГА один аппарат ИВЛ, который в тот же день был установлен и подключено к больному.

Напоминаем, за последние сутки на Тернопольщине количество больных коронавирусом выросло почти на тридцать человек и достигло 160.

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Украина, Тернопольщина, Карантин, Пандемия, Коронавирус.
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