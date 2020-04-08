Глава Черновицкой ОГА назвал вероятную причину начала массового инфицирования в области

Вероятной причиной начала массового инфицирования населения коронавирусом в Черновицкой области могло стать массовое мероприятие, которое там проводили.
Такое мнение выразил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, пишет "Громадське".
"Было массовое мероприятие, где было большое количество людей, и эпидемиологи считают, что именно оттуда оно и пошло", - рассказал он.
По его словам, более подробно об этом мероприятии расскажут после того, как завершат расследование.
"Мы позволим специалистам доработать эту версию, и тогда они сообщат", - добавил Осачук.
По состоянию на утро 8 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 577 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 82 тыс. 194 человек, поправились 301 тысяч.
В Украине зафиксировано уже 1668 случая заболевания COVID-19, из них 52 – летальных, выздоровели после коронавируса 35 человек.
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