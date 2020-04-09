Карантин в Киеве: нарушители уже уплатили почти сто тысяч гривень штрафов

Новости Украины:Киевляне, которые нарушили правила карантина, заплатили в бюджет уже почти 100 000 грн. штрафов.

Киевляне, которые нарушили ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, заплатили в бюджет почти 100 000 грн. штрафов, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"На сегодняшний день полиция составила уже 600 административных протоколов. По нескольким взыскали в бюджет города уже 100 000 грн. Эти средства взимают через суд. Люди, которые не понимают призывов соблюдать ограничительные меры, - безответственные и по отношению к себе, и по отношению к окружающим. И потому - пусть платят ", - рассказал Кличко.

Мер Киева отметил, что только от соблюдения ограничительных мер будет зависеть то, как скоро их ослабят. Ослабление ограничительных мер будет рассматриваться только после снижения динамики заболеваемости в столице.

По состоянию на утро 8 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 577 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 82 тыс. 194 человек, поправились 301 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1668 случая заболевания COVID-19, из них 52 – летальных, выздоровели после коронавируса 35 человек.

Напомним: